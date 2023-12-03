Хоррор с реалистичной графикой отправит игроков на клабище

Вы когда-нибудь мечтали поработать на кладбище? Даже если и нет — новый хоррор с фотореалистичной графикой Graveyard Shift предоставит вам такую возможность. Главный герой — сторож по имени Гэри, который только устроился работать на кладбище.

И, разумеется, с ним сразу же начали происходить пугающие и мистические события, которые ему только предстоит пережить. Разработчики обещают сосредоточиться на «настоящем страхе» вместо скучных и непонятных головоломок.

Игра уже доступна в Steam за 280 рублей.