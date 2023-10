Художник представил взрослую версию Элли из The Last Of Us — девушка стала походить на Эбби

3D-художник изобразил обновленную взрослую версию Элли из The Last Of Us. Ellie Fan Model. Фото Reddit Девушка стала более атлетичной и теперь походит больше на Эбби, чем на себя. Игроки неоднозначно восприняли такое преображение. Кто-то сказал, что героине вовсе не нужно такое телосложение и оригинальная модель подходит лучше всего, а кто-то наоборот заявил, что в жестком мире постапокалипсиса нужно быть в отличной физической форме. «Это, кстати, наиболее правдоподобная комплекция — вы вспомните, как она обращалась с холодным оружием и дралась», — комментарий под постом.