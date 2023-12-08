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Сегодня, 19:00

Худшая российская игра года? Игроки разгромили The Day Before в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Fntastic
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Вчера в Steam вышла The Day Before, высокобюджетная мультиплеерная игра от разработчиков из России. Увы, вместо праздника получился полный провал.

Warhammer 40,000&nbsp;&mdash; Rogue Trader. «Хороший сюжет, но много багов» — вышла Warhammer 40,000: Rogue Trader от российской студии Owlcat

У The Day Before 11 тысяч отзывов, но лишь 15 процентов из них оказались положительными. Игроки жалуются на технические проблемы, включая падение серверов, общую недоделанность игры и несоответствие ожидаемому жанру: «Это не полноценное ММО, это что-то вроде Escape from Tarkov».

В интернете заметили, что перед релизом разработчики удалили со своего канала сразу несколько видео — вероятно, там демонстрировался контент, которого в самой игре уже не оказалось.

Источник: Steam
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