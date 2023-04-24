HYDRA не может найти замену ушедшему Анатолию Крупнову

HYDRA на данный момент ведет активный поиск игрока в состав по Dota 2, который заменит Анатолия Lefitan Крупнова, уличенного в нечестной игре.

Как сообщает Cybersport.Metaratings.ru, у киберспортивной организации возникли проблемы с поиском новой «четверки». Отмечается, что некоторые игроки отказываются играть под данным тегом из-за репутационных рисков.

Пока неизвестно, кто станет новым игроком HYDRA. Также не исключено, что коллектив лишится слота в первом дивизионе DPC 2023 для Восточной Европы.

8 апреля Крупнов покинул HYDRA. После этого игрок признался в мошенничестве.