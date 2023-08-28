IESF отклонила предложение украинцев исключить Федерацию компьютерного спорта России

Международная федерация киберспорта (IESF) отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России в организации.

«На съезде было отклонено предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF», — рассказали в пресс-службе ФКС России.

Сегодня, 28 августа, прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.