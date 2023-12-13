IGN опубликовала топ лучших хорроров 2023 года — в списке Alan Wake 2, Dead Space и Resident Evil 4

Зарубежный портал IGN поделился своим топом лучших хоррор-игр за 2023 год.

Несмотря на то, что, в целом, год получился скудным на страшилки, 2023-й все же смог порадовать геймеров несколькими хорошими проектами.

На первом месте топа расположилась Alan Wake 2 — игру похвалили за хорошую и тягучую атмосферу ужаса, а также за отличный и интересный сюжет.

Второе и третье место заняли ремейки хорроров Resident Evil 4 и Dead Space.

На четвертом месте многообещающий инди-проект World of Horror — игра от разработчика-одиночки, вдохновленная Говардом Лавкрафтом и мастером хоррор-манги Дзюндзи Ито. Игра очень интересна не только своей задумкой, но и абсолютно чарующим визуалом, целиком нарисованном в MS Paint.

Пятое место занял выживач Sons of the Forest — сиквел нашумевшей survival-horror песочницы смог не только привлечь к себе внимание тысячи новых игроков, но и изрядно напугать геймеров жуткими аборигенами и мутировавшими людьми.

В рубрику «Достойны упоминания» попали Dredge, Killer Frequency и Amnesia: The Bunker — последняя игра получилась особенно страшной, но немного пострадала из-за высокой сложности.