IGN составила рейтинг лучших частей GTA — топ получился спорным

Западный портал IGN составил рейтинг лучших частей Grand Theft Auto.

Топ был составлен в честь анонса GTA 6, который состоялся в начале декабря.

На первых трех местах оказались GTA 5, GTA: San Andreas и GTA: Vice City соответственно. Четвертая часть GTA находится на четвертом месте.

Не все геймеры оценили такой топ — многие посчитали, что четвертая часть заслужила место в лидирующей тройке.

Топ всех игр Grand Theft Auto:

1. Grand Theft Auto 5

2. Grand Theft Auto: San Andreas

3. Grand Theft Auto: Vice City

4. Grand Theft Auto 4

5. Grand Theft Auto 4: The Ballad of Gay Tony

6. Grand Theft Auto Online

7. Grand Theft Auto Vice City Stories

8. Grand Theft Auto 3

9. Grand Theft Auto: The Lost and Damned

10. Grand Theft Auto: Liberty City Stories

11. Grand Theft Auto: Chinatown Wars

12. Grand Theft Auto

13. Grand Theft Auto 2

14. Grand Theft Auto: London 1969

15. Grand Theft Auto: Advance