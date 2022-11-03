Игра Assassin's Creed Valhalla может появиться в Steam

Игра Assassin's Creed Valhalla может появиться в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Данная информация появилась благодаря исследованию кода лаунчера Ubisoft Connect. Результаты опубликовали в Discord-канале датамайнера YoobieRE, а заметили это пользователи SteamDB.

Отметим, что Steam-версия игры упоминалась и в сливе из сервиса GeForce NOW, который случился в 2021 году и пока вся информация из него подтверждалась.

Продукты студии Ubisoft не выходили на Steam с 2019 года. Официальных комментариев Valve и Ubisoft пока не было.

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