Игра Star Citizen собрала 600 миллионов долларов, но денег все равно не хватает

Запущенная еще в 2011 году краудфандинговая кампания космического симулятора Star Citizen не так давно перешагнула отметку в 600 миллионов долларов. Это самый большой бюджет в истории видеоигр.

Тем не менее бюджеты игры расходуются настолько безответственно, что компании CIG пришлось начать увольнения.

По словам бывшего сотрудника Рэя Рукрофта, слишком много денег ушло на обустройство офисов, дорогую мебель и предметы искусства.

При этом Рукфорт замечает, что сами разработчики талантливы. Но пока контроль над расходами не изменится, Star Citizen лучше не покупать.