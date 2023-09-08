Игрок в Counter-Strike 2 убил пятерых игроков за секунду

Парень с ником Kalifa смог устранить пять игроков за секунду в Counter-Strike 2.

Ролик с красивым «эйсом» разлетелся по сети. Матч состоялся на карте Mirage — Kalifa забросил гранату в апартаменты на точке B и убил троих, а оставшихся двух игроков, выпрыгнувших из здания, геймер прострелил одним метким выстрелом.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Сообщество Counter-Strike 2 высоко оценило «эйс» от Калифы:

«Через 10 лет, когда будет выходить Counter-Strike 3, этот момент обязательно войдет в десятку лучших за всю историю игры», — комментарий в соцсетях.