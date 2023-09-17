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Сегодня, 14:22

Игроки из России и Беларуси занижают оценки Mortal Kombat 1 — дело в запрете играть по сети

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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У игроков Mortal Kombat 1 из России и Беларуси до сих пор нет доступа к сетевым режимам игры — геймеры начали занижать игре оценки.

С 15 сентября рейтинг игры упал до 5.2 баллов из 10 (и он продолжает снижаться). Кроме повальных «нулей» за отсутствие доступа к сетевой игре, Mortal Kombat 1 часто ругают за сюжет — многие называют его «несуразным» и противоречащим канону.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Mortal Kombat 1 доступна на PS5, Xbox Series, Switch и PC для игроков, предзаказавших делюкс-издание игры. Полноценный релиз продолжения культового файтинга состоится 19 сентября.

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