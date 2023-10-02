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Сегодня, 20:50

Игроки назвали Red Dead Redemption 2 самой эмоциональной игрой

Владислав Шалганов
Корреспондент
Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games
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Пользователи Reddit обсудили, какая игра для них стала самой эмоциональной. Больше всего упоминаний удостоилась Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Игру неоднократно хвалили не только за сюжет, но и за большое количество трагичных и душераздирающих моментов. Осторожно, дальше спойлеры:

«Сцена, в которой Артур испускает свой последний вздох, глядя на рассвет, заставила меня плакать так сильно, как я никогда раньше не плакал над играми», — комментарий пользователя Reddit.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

«Для меня самым грустным моментом RDR 2 является сцена, где Артур прощается со своей умирающей лошадью. Я рыдал над этой сценой, как девчонка», — комментарий пользователя Reddit.

Red Dead Redemption 2.
Фото Rockstar Games

Среди других игр, заставивших игрока всплакнуть, геймеры назвали To The Moon, Shadow Of The Colossus, Gears Of War 2, Mass Effect, The Walking Dead от Telltale и другие.

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