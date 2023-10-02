Игроки назвали Red Dead Redemption 2 самой эмоциональной игрой

Сегодня, 20:50
Пользователи Reddit обсудили, какая игра для них стала самой эмоциональной. Больше всего упоминаний удостоилась Red Dead Redemption 2.
Игру неоднократно хвалили не только за сюжет, но и за большое количество трагичных и душераздирающих моментов. Осторожно, дальше спойлеры:
«Сцена, в которой Артур испускает свой последний вздох, глядя на рассвет, заставила меня плакать так сильно, как я никогда раньше не плакал над играми», — комментарий пользователя Reddit.
«Для меня самым грустным моментом RDR 2 является сцена, где Артур прощается со своей умирающей лошадью. Я рыдал над этой сценой, как девчонка», — комментарий пользователя Reddit.
Среди других игр, заставивших игрока всплакнуть, геймеры назвали To The Moon, Shadow Of The Colossus, Gears Of War 2, Mass Effect, The Walking Dead от Telltale и другие.