Игроки потребовали добавить в GTA 6 маму Люсии — им не хватает семейных ссор

Один из латиноамериканских пользователей Reddit заметил, что для точной репрезентации его этничности в GTA 6 не хватает еще одного играбельного персонажа, а именно мамы главной героини.

Мама должна быть всегда рядом и первой заходить в купленный Люсией дом — естественно, чтобы раскритиковать его. Геймплей матери будет повторять миссии других главных героев, но проходя их она будет постоянно ругать свою дочь.

Разумеется, пост был шуточным. Но в комментариях заметили, что героям серии GTA часто не везет с мамами — за исключением, пожалуй, Нико Белича, который вполне мило переписывался со своей родительницей по Сети.