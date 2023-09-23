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Сегодня, 22:35

Игроки пожаловались на засилье одних и тех же персонажей в рейтинговом режиме Mortal Kombat 1

Богдан Виноградов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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В Mortal Kombat 1 доступно более двух десятков персонажей, но игроки жалуются, что в рейтинговом режиме царит настоящее засилье всего четверых из них. Речь идет о Лю Кане, Смоуке, Милине и Рептилии. Некоторые выбирают их из ностальгии, но большинство — из-за эффективных боевых способностей.

Крик 6. Главный злодей из хоррора «Крик» появится в следующем DLC для Mortal Kombat 1

Впрочем, в комментариях иногда замечают, что их опыт сетевой игры выглядит иначе. Например, один из геймеров практически не встречал Лю Кана. Кроме того, частенько вспоминают о засилье Скорпионов в Mortal Kombat 11.

Если говорить о камео, то особенной популярностью у игроков пользовалась Сарина. Впрочем, после недавних изменений в балансе выбирать ее стали реже.

Источник: Reddit
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