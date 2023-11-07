Игроки продолжают массово жаловаться на Counter-Strike 2 — анти-чит от Valve не работает

На Counter-Strike 2 вновь свалилась волна гнева от игроков — виноват все тот же анти-чит от Valve.

Мошенники постоянно встречаются в соревновательных премиум-матчах и все более изощренно используют сторонний софт.

«С каждым днем играть все хуже, ситуация с читерами совсем не меняется и уже выходит за рамки», — комментарий одного из игроков.

Counter-Strike 2 испытывает самый массовый отток игроков за последние 11 лет. В октябре соревновательный шутер потерял почти 200 тысяч человек.