Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:16

Игроки раскритиковали коллекционное издание Mortal Kombat 1

Владислав Шалганов
Корреспондент
Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
Telegram Дзен

В сети появились фотографии коллекционного издания Mortal Kombat 1 — игроки были не в восторге от того, как оно выглядит.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Больше всего претензий получила самая главная часть «коллекционки» — фигурка Лю Кана, которая, по словам игроков, выглядит, как плохо напечатанная на 3D-принтере модель:

«Ощущение, будто фигурки начали красить, а потом им стало лень закончить дело до конца. Плюс детализация у фигурки ну очень уж скудная», — комментарий недовольного пользователя.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

В том числе недовольными остались и русские игроки, ведь коллекционное издание Mortal Kombat 1 стоит 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что у игроков из России в Mortal Kombat 1 отключены сетевые функции внутри игры. Спасет от такого только использование VPN-сервисов.

Mortal Kombat 1. Игроков из России не пускают в ранний доступ Mortal Kombat 1 — c VPN все работает

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Елизавета Туктамышева: короткая программа на сезон (видео контрольных прокатов)
«Самый гнилой гимн в истории». Организаторы КМ по регби разозлили патриотов
Советник Сальдо заявил о скором переходе ВСУ к тактике «выжженной земли»
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
В Доме правительства России временно ввели масочный режим
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Rockstar отметит десятилетие GTA 5 — игроков ждут новые костюмы, оружие и бонусы

Геймеры в гневе от Меган Фокс в Mortal Kombat 1 — актрису обвиняют в плохой озвучке Нитары