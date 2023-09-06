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Сегодня, 14:15

Игроки разочаровались в Starfield? Они возвращают деньги за покупку игры в Steam

Starfield.
Фото Bethesda Softworks
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Полноценный релиз Starfield произошел этой ночью, а игру уже вернули обратно в магазин около 200 тысяч раз за сутки. Это значительно превышает средние показатели для таких игр в 70-140 тысяч возвратов.

Впрочем, это может свидетельствовать не только о разочаровании игроков, но и о недостатках политики раннего доступа.

Для покупателей Premium-издания Starfield вышел еще 1 сентября. И многие из них уже успели пройти игру — после чего просто вернули деньги, или же приобрели стандартное издание на двадцать долларов дешевле.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать про Starfield.

Starfield. Starfield: что нужно знать о главной RPG 2023 года

Источник: TG-канал Steam Community
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