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Сегодня, 18:00

Игроки с плохим зрением смогут услышать фаталити в Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios
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Западные журналисты поделились интересными подробностями о новой части культового файтинга Mortal Kombat — в MK1 игроки с плохим зрением смогут услышать звуковое описание кровавых добиваний.

Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Диктор с успокаивающей интонацией в красках будет описывать жестокие фаталити, которые будут происходить на экране. Журналист назвал такой ход «абсолютно невероятной идеей».

Ранее в сети появился новый трейлер Mortal Kombat 1, приуроченный к показу игры на выставке Gamescom. В нем показали двух новых играбельных персонажей — Шао Кана и Синдел.

Релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.

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