Игроки в Counter-Strike 2 жалуются на критические баги

Counter-Strike 2 несколько месяцев находилась в закрытом бета-тесте, но это, похоже, не помогло Valve избавиться от критических багов.

Одним из таких багов стало наслаивание текстур одной карты на другую — происходит это в момент самого матча, что не просто вызывает недоумение, но и препятствует нормальной игре.

Counter-Strike 2. Фото Valve

Другой критической ошибкой являются редки проблемы с повторным присоединением к матчу — при вылетах игры в главном меню CS2 просто не появляется кнопка «Подключиться повторно».

Counter-Strike 2. Фото Valve

Valve никак не прокомментировала данные ошибки, но студия стабильно выпускает патчи.