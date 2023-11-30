Игроки в «Мир танков» получат танк, боны и жетоны в качестве «Заслуженной награды 2023»

Стал известен обновленный список наград за стаж, которые получают игроки в «Мире танков». Каждый из наградных наборов соотносится с игровым званием.

«Заслуженная награда 2023» будет начислена игрокам 1 декабря.

Немецкий средний танк 5-го уровня Pz. IV F2 получат игроки, которые состоят в игре больше 1 года. Остальные награды — это боны, расходники, инструкции, боны и прочее оборудование. Их количество будет распределено, согласно званиям: игроки, зарегистрированные в игре 11 лет, получат все награды.