Игроки выбрали игры с плохим сюжетом, но увлекательным геймплеем

Пользователи Reddit выбрали игры с отличным и увлекательным геймплеем, но с невнятной и не особо интересной историей.

Автор оригинального поста выделил обновленную серию Hitman. Игра действительно поражает огромным количеством внутриигровых возможностей, хорошей графикой и звуком, но вот история в игре далека от идеала.

У новой трилогии об агенте 47 довольно рваное повествование, которое не смогут понять игроки, не игравшие ранее в серию.

Другие пользователи отметили почти каждый олдскульный шутер:

«А вы знали, что в классическом DOOM и Unreal Tournament есть сюжет? У них даже вступительные кат-сцены есть», — комментарий пользователя Reddit.

Также игроки выделили серию игр Borderlands, серию Monster Hunter, Dota, Ace Combat и другие.