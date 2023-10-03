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Сегодня, 23:05

Игроки выбрали лучшую миссию в серии Call Of Duty

Владислав Шалганов
Корреспондент
Modern Warfare Reamstered.
Фото Activision
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Пользователи Reddit выбрали лучшую миссию в серии шутеров Call Of Duty. Ей практически безоговорочно стала миссия «Припять» из Call Of Duty 4.


«Лучшая часть COD 4. Очень много приятных воспоминаний о ней», — комментарий пользователя Reddit.

«Какой же гениальный это был шутер... Скучаю по временам, когда все игры были такими крутыми», — комментарий пользователя Reddit.

Еще одной миссией, которые игроки вспоминали чаще всего — «Скалолаз» из Modern Warfare 2 (2009).

«В этой миссии столько всего происходит — сначала ты лазишь по скалам, потом погоня на снегоходах. Настоящий экшен!», — комментарий пользователя.

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