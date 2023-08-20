Игроки выбрали самую сложную игру — новинкам не нашлось места в обсуждении

Пользователи Reddit поспорили, какая игра является самой сложной. На удивление большая часть геймеров проголосовала за классику c приставки Денди.

«Черепашки-ниндзя, Ninja Gaiden, Castlevania и Battletoads для NES. Пройти эти игры — величайшее достижение для любого ребенка тех времен».

TMNT. Фото Konami

«Battletoads — это непроходимая игра. Сколько бы я ни старался, сколько бы не начинал сначала. Ни разу не прошел до конца...», — комментарий с Reddit.

Battletoads. Фото Rare

Нашлись игроки, чье мнение распространялось не на конкретные проекты, а на целые игровые механики:

«Все игры, где у противников и боссов есть полоска здоровья. И это не хорошая сложность, ведь все враги в таких играх — губки, впитывающие урон».

Из относительно новых проектов геймеры ругали за сложность Cyberpunk 2077, God Of War и Doom Eternal.