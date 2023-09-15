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Игроки из России и Белоруссии испытывают проблемы с ранним доступом Mortal Kombat 1. Онлайн-функции игры попросту не работают — появляется ошибка при подключении к серверам. Исправить ее можно только подключив VPN. При этом серверы бета-версии работали в нашем регионе хорошо.
Кроме того, продолжают быть доступными серверы Mortal Kombat 11, предыдущей части. Все это оставляет игрокам надежду на то, что с полноценным релизом 19 сентября у них получится поиграть по сети. Впрочем, никаких гарантий нет.