Игроков из России не пускают в ранний доступ Mortal Kombat 1 — c VPN все работает

Игроки из России и Белоруссии испытывают проблемы с ранним доступом Mortal Kombat 1. Онлайн-функции игры попросту не работают — появляется ошибка при подключении к серверам. Исправить ее можно только подключив VPN. При этом серверы бета-версии работали в нашем регионе хорошо.

Кроме того, продолжают быть доступными серверы Mortal Kombat 11, предыдущей части. Все это оставляет игрокам надежду на то, что с полноценным релизом 19 сентября у них получится поиграть по сети. Впрочем, никаких гарантий нет.