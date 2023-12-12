Игровая выставка E3 закрылась — теперь уже навсегда

История выставки E3, длившаяся с 1995 года, закончилась навсегда. В последний раз ее проводили еще в 2021-м, но с тех пор каждую из выставок отменяли индивидуально, и даже анонсировали некий «перезапуск» в 2025-м.

Увы, отсутствие интереса крупнейших издателей окончательно добило E3 — Microsoft, Sony и Nintendo попросту ушли на собственные мероприятия. Поэтому организаторы выставки заявили о ее окончательном закрытии и поблагодарили всех за хорошие воспоминания, закончив обращение буквами GG WP.