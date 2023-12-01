Илон Маск объявил о старте продаж автомобилей Cybertruck — самая дешевая версия стоит 5,5 млн рублей

Предприниматель и миллиардер Илон Маск рассказал о старте продаж электрических пикапов Cybertruck.

Автомобиль будет доступен в трех версиях. Самая дешевая и доступная из всех обойдется желающим в 70 тысяч долларов — это 5,5 миллионов рублей. У пикапа привод на заднюю ось и запас хода на 402 километра. Модель станет доступна в течение 2025 года, но предзаказать ее можно уже сейчас.

Варианты, которые доступные уже сейчас, стоят дороже — полноприводная версия на 600 л.с. и с запасом хода на 547 километров обойдется в 80 тысяч долларов — это примерно 7 миллионов рублей. Самая дорогая версия с названием «Киберзверь» с 845 л.с. и с запасом хода на 515 километров обойдется в 100 000 долларов — это почти 9 миллионов рублей.