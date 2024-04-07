Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек

Илон Маск провел очередную презентацию SpaceX, на которой немного пофилософствовал о своем видении вселенной и рассказал о планах компании.

По словам Маска, землянам необходимо стать цивилизацией с несколькими планетами, проще всего колонизировать будет Марс — он отводит на это 20 лет.

Фото SpaceX

Ранее бизнесмен рассказывал о том, что планирует переселить на Марс миллион человек — на случай, если Земля вдруг станет непригодной для жизни. Теперь же у нас есть представления 3D-художника о том, как это может выглядеть.

Фото SpaceX

Впрочем, не забывают в SpaceX и о Луне — компания поделилась концептом базы на спутнике нашей планеты.