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Сегодня, 18:05

Илон Маск планирует отправить на Марс около миллиона человек

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото SpaceX
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Илон Маск провел очередную презентацию SpaceX, на которой немного пофилософствовал о своем видении вселенной и рассказал о планах компании.

Илон Маск. Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun

По словам Маска, землянам необходимо стать цивилизацией с несколькими планетами, проще всего колонизировать будет Марс — он отводит на это 20 лет.

Фото SpaceX

Ранее бизнесмен рассказывал о том, что планирует переселить на Марс миллион человек — на случай, если Земля вдруг станет непригодной для жизни. Теперь же у нас есть представления 3D-художника о том, как это может выглядеть.

Фото SpaceX

Впрочем, не забывают в SpaceX и о Луне — компания поделилась концептом базы на спутнике нашей планеты.

Источник: YouTube
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