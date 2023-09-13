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Сегодня, 14:46

Илон Маск просил Эмбер Херд одеваться в героиню Overwatch

Владислав Шалганов
Корреспондент
Ромовый дневник.
Фото GK Films
Telegram Дзен

В сети появился отрывок из биографии Илона Маска, из которого стало известно, что предприниматель очень любит Overwatch.

Overwatch 2.
Фото Blizzard

Любовь к шутеру была настолько большой, что Маск просил свою бывшую девушку Эмбер Херд одеваться в одного из персонажей шутера — Мерси.

Эмбер Хёрд в костюме Мёрси из Overwatch.
Фото Соцсети

Позже Маск сам подтвердил этот факт фотографией актрисы в косплее героини.

Илон Маск был в отношениях с Эмбер Херд в течение нескольких месяцев в 2017 году. Причиной их расставания, по словам главы Twitter, стали плотные рабочие графики и отношения на расстоянии, но он и Херд остаются друзьями.

Эмбер Хёрд и Илон Маск.
Фото Media-Mode/Splash News

После отношений с Маском Херд вышла замуж за Джонни Деппа — их брак закончился скандалом и долгими судебными разбирательствами.

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