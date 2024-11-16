Новое изобретение Илона Маска может заменить самолеты

Илон Маск собирается перевозить пассажиров между континентами при помощи своих ракет. Миллиардер мечтает о том, чтобы перелет из Нью-Йорка в Шанхай на пассажирской версии космического корабля Starship занимал всего 39 минут — вместо 15 часов, которые требуются для обычного путешествия на самолете.

Конечно, до этого еще далеко, но Маск верит, что победа Трампа на выборах сделала этот проект реальным. Впрочем, позволить себе такой рейс смогут далеко не все — примерная стоимость билета оценивается в 10 000 долларов.