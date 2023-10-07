Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 16:10

Илон Маск стал стримером

Владислав Шалганов
Корреспондент
Илон Маск.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Американский предприниматель, генеральный директор Space X, X (бывший Twitter) и Tesla решил попробовать себя в роли стримера.

Начать свою карьеру он решил с Diablo 4 — игру Маск транслировал зрителям на своей странице в X. С недавних пор соцсеть тестирует возможность прямых трансляций для премиум-подписчиков. Стрим миллиардера одновременно смотрели более 900 тысяч зрителей.

Во время одной из трансляций Diablo проходила Всемирная космическая премия, на которой Маск удостоился награды за выдающийся вклад в космические технологии, но предприниматель, очевидно, туда не явился — игра для него, видимо, имела больший приоритет в это время.

3
Обсудить
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Боец UFC Бобби Грин снова обвинил Махачева в употреблении допинга
Это'О хотят уволить с поста президента Федерации футбола Камеруна
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разработка Cyberpunk 2077 в России обошлась бы в 30 миллиардов рублей

Сериал «Ведьмак» близится к завершению — пятый сезон станет последним