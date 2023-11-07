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Сегодня, 14:35

Инди-хоррор Leak от русских разработчиков сможет напугать в реальной жизни

Владислав Шалганов
Корреспондент
Leak.
Фото Black Point
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Российская студия Black Point анонсировала Leak — хоррор, в котором игрока будут пугать в игре и в реальной жизни.

Leak.
Фото Black Point

«Окунитесь в изучение мира Leak, где пересекаются научные исследования и ритуалы. Ощутите грань между надеждой и отчаянием. Проживите историю человека, который, в попытках вернуть нормальную жизнь, совершает безумные вещи», — говорится на странице игры в Steam.

Leak.
Фото Black Point

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 — это позволило ребятам сделать визуал не только реалистичным, но и очень мрачным.

Leak.
Фото Black Point

Одной из отличительных особенностей Leak является взаимодействие с игроком в реальной жизни:

«Мы ломаем четвертую стену. Мы добавили взаимодействие между персонажем в игре и вашей реальной жизнью. Будьте осторожны, не отвечайте на звонки и не проверяйте почту», — рассказали Black Point.

Дата релиза игры пока неизвестна, но уже можно пройти пролог — сделать это можно бесплатно.

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