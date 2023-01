Инсайдер опубликовал список 11 релизов Ubisoft на грядущий финансовый год

Инсайдер Том Хендерсон огласил полный список грядущих релизов компании Ubisoft в следующем финансовом году — с апреля 2023-го по март 2024-го.

Всего должно выйти 11 проектов. Это The Division: Heartland, Avatar: Frontiers of Pandora, XDefiant, Assassin's Creed Mirage, Skull & Bones, а также новая часть The Crew под названием Project Orland и Assassin's Creed Nexus.

Также будут и мобильные релизы. Среди них The Division Resurgence, Rainbow 6 Mobile, Assassin's Creed Jade и Assassin's Creed Netflix.

Ранее Хендерсон рассказал, что Ubisoft отменила разработку своей версии королевской битвы под кодовым названием Project Q.