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Сегодня, 16:09

Инсайдер рассказал, какие игры покажут на The Game Awards 2023 — среди них нет GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото The Games Awards
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Проверенный инсайдер Shinobi602 рассказал об играх, которые должны будут показать на выставке The Games Awards 2023 в декабре.

GTA Online. Церемония The Game Awards пройдет 7 декабря — там могут показать GTA 6

Удивительнее всего то, что в этом списке нет GTA 6. Неужели Rockstar не станут презентовать трейлер на мероприятии, или же его показ просто не попал в доступное инсайдеру расписание? Точный ответ мы узнаем уже в декабре.

Список Shinobi602:

  • Dragon Age: Dreadwolf
  • Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree
  • Death Stranding 2
  • Project 007, игра о Джеймсе Бонде от авторов серии Hitman
  • Новый Monster Hunter
  • Новая проект от Moon Studios (авторы Ori and the Blind Forest)
  • Новый проект от Playdead (авторы Limbo)
  • Научно-фантастическая ролевая игра от Archetype Entertainment, студии владельцев прав на D&D Wizards of the Coast
  • Новая игра в серии BioShock
  • Новая игра от 31st Union (студия состоит из ветеранов Blizzard, EA, Rockstar)
  • Космический хоррор от студии EYES OUT
  • Новый проект от Gravity Well (студия состоит из ветеранов разработки Titanfall, GTA и RDR)
  • Новый проект от Yellow Brick Games (студия состоит из бывших сотрудников Ubisoft и BioWare)
  • Новая AAA-игра от Liquid Swords в духе Just Cause
  • Дебютный проект от Mountaintop Studios (в студию входят бывшие разработчики Respawn, Bungie, Blizzard и Naughty Dog)
  • Новые игры от Sony
  • Новые игры от Xbox Game Studios
  • Новые игры от Nintendo
Источник: VGTimes
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