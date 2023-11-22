Проверенный инсайдер Shinobi602 рассказал об играх, которые должны будут показать на выставке The Games Awards 2023 в декабре.
Удивительнее всего то, что в этом списке нет GTA 6. Неужели Rockstar не станут презентовать трейлер на мероприятии, или же его показ просто не попал в доступное инсайдеру расписание? Точный ответ мы узнаем уже в декабре.
Список Shinobi602:
- Dragon Age: Dreadwolf
- Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Death Stranding 2
- Project 007, игра о Джеймсе Бонде от авторов серии Hitman
- Новый Monster Hunter
- Новая проект от Moon Studios (авторы Ori and the Blind Forest)
- Новый проект от Playdead (авторы Limbo)
- Научно-фантастическая ролевая игра от Archetype Entertainment, студии владельцев прав на D&D Wizards of the Coast
- Новая игра в серии BioShock
- Новая игра от 31st Union (студия состоит из ветеранов Blizzard, EA, Rockstar)
- Космический хоррор от студии EYES OUT
- Новый проект от Gravity Well (студия состоит из ветеранов разработки Titanfall, GTA и RDR)
- Новый проект от Yellow Brick Games (студия состоит из бывших сотрудников Ubisoft и BioWare)
- Новая AAA-игра от Liquid Swords в духе Just Cause
- Дебютный проект от Mountaintop Studios (в студию входят бывшие разработчики Respawn, Bungie, Blizzard и Naughty Dog)
- Новые игры от Sony
- Новые игры от Xbox Game Studios
- Новые игры от Nintendo