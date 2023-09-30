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Сегодня, 22:06

Интернет заполонили жалобы на перегрев аккумулятора iPhone 15 Pro и Max

Богдан Виноградов
Корреспондент
iPhone 15 Pro.
Фото Apple
Пример iPhone 15 со вздувшимся аккумулятором.
Фото Apple
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iPhone 15 вышел совсем недавно, но уже успел вызывать недовольство покупателей. Особенно неприятной проблемой для некоторых из них стал перегрев батареи на «старших» моделях Pro и Max. Судя по отзывам, это уже стало причиной вздувшихся аккумуляторов и даже легких ожогов.

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Впрочем, многие пользователи замечают, что лично у них никаких проблем с перегревом нет. Возможно, речь идет о конкретной бракованной партии, хотя пессимисты полагают, что дело в недостаточном охлаждении, которым пожертвовали ради размеров телефона.

Источник: Bloomberg
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