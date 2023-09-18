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Сегодня, 20:21

iOS 17 уже можно установить на Айфоны — как это сделать

Богдан Виноградов
Корреспондент
iOS 17 на устройствах Apple.
Фото Apple
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Apple выпустила iOS 17 на целом ряде устройств. Официально время обновления не называли, но мало кто сомневался, что оно произойдет в 20:00 по Москве — в обыкновенное для Apple окно.

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17-я версия мобильной ОС порадует пользователей обновленными виджетами, пользовательскими постерами и другими изменениями.

Для работы iOS 17 необходим чип A12 Bionic или старше. А это значит, что самые старые телефоны, на которые ее можно будет установить, — это iPhone XS и XR.

Как установить iOS 17: зайдите в Настройки Основные Обновление ПО. Размер операционной системы составляет около 3 гигабайтов.

Источник: Engadget
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