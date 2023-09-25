Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 12:30

iPhone 15 Pro очень разочаровал покупателей — смартфон легко царапается и глючит

Владислав Шалганов
Корреспондент
iPhone 15 Pro.
Фото Apple
Telegram Дзен

Запуск новых смартфонов Apple нельзя назвать безоговорочно удачным — iPhone 15 Pro разочаровал своих покупателей.

iPhone 15 Pro.
Фото Двач, Telegram

Смартфон легко царапается, люфтит и глючит, а кто-то из пользователей даже жалуется на подтекающие матрицы дисплеев.

Некоторые пользователи посоветовали покупать Pro-версию в базовой расцветке, чтобы избежать царапин на корпусе и схода краски.

Ранее ютубер JerryRigEverything провел краш-тест iPhone 15 Pro Max и выяснилось, что стекло смартфона лопается даже если легко согнуть смартфон руками.

4
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Фигурист Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь
Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты ждут появления Карнажа в «Человеке-пауке 2»