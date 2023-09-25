iPhone 15 Pro очень разочаровал покупателей — смартфон легко царапается и глючит

Запуск новых смартфонов Apple нельзя назвать безоговорочно удачным — iPhone 15 Pro разочаровал своих покупателей.

iPhone 15 Pro. Фото Двач, Telegram

Смартфон легко царапается, люфтит и глючит, а кто-то из пользователей даже жалуется на подтекающие матрицы дисплеев.

Некоторые пользователи посоветовали покупать Pro-версию в базовой расцветке, чтобы избежать царапин на корпусе и схода краски.

Ранее ютубер JerryRigEverything провел краш-тест iPhone 15 Pro Max и выяснилось, что стекло смартфона лопается даже если легко согнуть смартфон руками.