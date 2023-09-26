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Сегодня, 22:37

iPhone 15 Pro превратили в игровую консоль

Богдан Виноградов
Корреспондент
Death Stranding на iPhone 15.
Фото Apple
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Одна из «фишек» iPhone 15, которую особенно часто подчеркивали в Apple — это расширенные возможности для гейминга. Разве плохо носить в кармане телефон, на котором можно запустить новинку вроде Resident Evil 4 Remake?

Assassins Creed Mirage. Заменят ли смартфоны ПК? iPhone 15 Pro будет поддерживать трассировку лучей и AAA-игры

Поэтому нет ничего удивительного в том, что добравшиеся до iPhone 15 пользователи превращают свои устройства в настоящие игровые консоли.

Энтузиаст мобильного гейминга показал, как играет в Genshin Impact при помощи Айфона, проектора и геймпада от Xbox. Правда, к самому телефону пришлось прикрутить внешний кулер, иначе новинка от Apple могла бы перегреться. Все это удовольствие обошлось примерно в 4 тысячи долларов.

Источник: TG-канал
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