iPhone 15 в России нарасхват — смартфон популярнее, чем iPhone 14

После презентации нового смартфона от Apple российские ритейлеры рассказали о большом спросе на iPhone 15.

Людей даже не пугает большая стоимость базовой модели почти в 125 тысяч рублей. Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» рассказал РБК, что за первые два дня оплаченных предварительных заказов iPhone 15 оказалось более чем втрое больше относительно линейки iPhone 14.

iPhone. Фото Apple

Лидером среди предзаказов стал iPhone 15 Pro — покупатели высоко оценили титановый корпус смартфона и то, что он значительно мощнее старших версий. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 94% предзаказов, пишет РБК.

iPhone. Фото Apple

Предзаказы на iPhone 15 начались 14 сентября. Официальный старт продаж запланирован на 22 сентября. В России iPhone 15, скорее всего, поступит в продажу через несколько недель после начала официальных продаж.