Сегодня, 17:24
После презентации нового смартфона от Apple российские ритейлеры рассказали о большом спросе на iPhone 15.
Людей даже не пугает большая стоимость базовой модели почти в 125 тысяч рублей. Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» рассказал РБК, что за первые два дня оплаченных предварительных заказов iPhone 15 оказалось более чем втрое больше относительно линейки iPhone 14.
Лидером среди предзаказов стал iPhone 15 Pro — покупатели высоко оценили титановый корпус смартфона и то, что он значительно мощнее старших версий. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 94% предзаказов, пишет РБК.
Предзаказы на iPhone 15 начались 14 сентября. Официальный старт продаж запланирован на 22 сентября. В России iPhone 15, скорее всего, поступит в продажу через несколько недель после начала официальных продаж.