Сегодня, 14:41
В сети появились новые фотографии iPhone 15 — похоже, что стандартная линейка на выходе смартфона будет иметь пять цветов.
По сообщениям инсайдера, Apple протестировала как минимум шесть расцветок, сообщил инсайдер. Компания тестировала iPhone 15 в зеленом, синем, желтом и оранжевом цветах. Кроме того, тестировалось несколько оттенков розового и черного.
iPhone 15 и 15 Plus будут доступны в следующих цветах: белый, черный, желтый, оранжевый и синий. Вероятно, каждый из цветов получит новый оттенок, который Apple ранее не использовала.