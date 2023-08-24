iPhone 15 выпустят в 5 разных цветах — есть из чего выбрать

В сети появились новые фотографии iPhone 15 — похоже, что стандартная линейка на выходе смартфона будет иметь пять цветов.

iPhone. Фото Apple

По сообщениям инсайдера, Apple протестировала как минимум шесть расцветок, сообщил инсайдер. Компания тестировала iPhone 15 в зеленом, синем, желтом и оранжевом цветах. Кроме того, тестировалось несколько оттенков розового и черного.

iPhone 15 и 15 Plus будут доступны в следующих цветах: белый, черный, желтый, оранжевый и синий. Вероятно, каждый из цветов получит новый оттенок, который Apple ранее не использовала.