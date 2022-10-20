Исполнитель роли Морфеуса не жалеет, что отказался от съемок в последней «Матрице»

Американский актер Лоренс Фишберн, исполнивший роль Морфеуса в «Матрице», рассказал о своих впечатлениях от четвертой части кинофраншизы. 61-летний номинант премии «Оскар» не принимал участия в съемках в последнем фильме «Матрица».

«Четвертая часть «Матрицы» была не так плоха, как я думал. Но и не так хороша, как я надеялся. При этом мне показалось, что Керри-Энн Мосс и Киану Ривз действительно сделали свое дело. Да, так мне показалось», — цитирует Фишберна Variety.

По словам актера, он не расстроился от того факта, что последнюю «Матрицу» сняли без него.

«Матрица: Воскрешение» вышла 22 декабря 2021 года. Режиссером фантастического фильма выступила Лана Вачовски.