Из Counter-Strike 2 исчез «тверк» — геймеры в ярости

Одной из непреднамеренных особенностей Counter-Strike 2 стал «тверк». Для того, чтобы персонаж начал изображать нечто, напоминающее известные танцевальные движения, нужно было приседать и смотреть вверх-вниз в быстром темпе.

Увы, радость игроков продлилась недолго — после очередного патча возможность потверкать исчезла. Это вызвало настоящий шквал негативных отзывов, авторы которых требовали как можно быстрее снова разрешить двигать бедрами.

Впрочем, у Counter-Strike 2 хватает и более насущных проблем.