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Сегодня, 21:37

Из новогодних коробок в «Мире танков» может выпасть золотой немецкий танк

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Lesta Games
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В новогодних контейнерах из «Мира танков» найдутся не только украшения, золото, опыт и другие приятные вещи, но и «самоходка» Waffentrager auf E 100, получившая среди игроков прозвище «вафля».

Мир танков. Календарь декабрьских наград для «Мира танков» удивляет щедростью

Для ее получения необходимо выбить в контейнерах все танки предыдущих этапов, без учета тех, которые уже есть в ангаре у игрока. Сами этапы выглядят так:

1 этап

  • Type 63
  • Jagdtiger Prototype
  • K-91-122
  • ИС-3А Сапсан
  • TL- LPC

2 этап

  • КВ-4 Турчанинова
  • Char Lourd AP58
  • Объект 780
  • Lion
  • Kampfpanzer 07 P(E)

3 этап

  • Waffentrager auf E 100


Больше того, подвезут игрокам и золотую советскую версию Waffentrager auf E 100 с названием «Оруженосец» — она может оказаться в любом из контейнеров.

Источник: YouTube
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