Из новогодних коробок в «Мире танков» может выпасть золотой немецкий танк

В новогодних контейнерах из «Мира танков» найдутся не только украшения, золото, опыт и другие приятные вещи, но и «самоходка» Waffentrager auf E 100, получившая среди игроков прозвище «вафля».

Для ее получения необходимо выбить в контейнерах все танки предыдущих этапов, без учета тех, которые уже есть в ангаре у игрока. Сами этапы выглядят так:

1 этап

Type 63

Jagdtiger Prototype

K-91-122

ИС-3А Сапсан

TL- LPC

2 этап

КВ-4 Турчанинова

Char Lourd AP58

Объект 780

Lion

Kampfpanzer 07 P(E)

3 этап

Waffentrager auf E 100



Больше того, подвезут игрокам и золотую советскую версию Waffentrager auf E 100 с названием «Оруженосец» — она может оказаться в любом из контейнеров.