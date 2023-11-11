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Сегодня, 19:10

Известный стример предложил 500 тысяч долларов за ранний доступ к GTA 6

Владислав Шалганов
Корреспондент
GTA Online.
Фото Rockstar Games
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Стример-миллионник Адин Росс предложил 500 тысяч долларов за ранний доступ к GTA 6. Игроки неоднозначно отреагировали на такое заявление, ведь раньше Росс уже попадался на подобных «аферах» — однажды он заплатил 200 тысяч долларов за «неизданную» песню Канье Уэста и Трэвиса Скотта, которая оказалась слепленной на коленке композицией от нейросети.

GTA Online. Инсайдера обвиняют в сливах анонса GTA 6 — игроки и студия считают, что сюрприз был испорчен

«Чувак буквально умоляет, чтобы его обманули», — шутят пользователи.
Другие отметили, что приобретение ранней копии GTA 6 может привести к серьезному судебному иску со стороны Rockstar, и предупредили его, чтобы он не доводил сделку до конца.

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