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Сегодня, 17:48

К S.T.A.L.K.E.R. 2 уже выходят патчи от фанатов

Богдан Виноградов
Корреспондент
S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото GSC
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S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не успела выйти, а игроки уже принялись ее доделывать. Разумеется, речь идет о слитой несколько месяцев назад альфа-версии, играть в которую можно, но с большим трудом.

S.T.A.L.K.E.R. 2. «Нас не остановят даже аномалии» — авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о последствиях пожара в своем офисе

Поэтому один из пользователей создал патч, который уменьшает количество вылетов и убирает водяные знаки. Разумеется, даже с патчем ранний билд не превращается в полноценный готовый проект, но жизнь тех, кто все-таки решил попробовать продолжение легендарной серии прямо сейчас, стала немного проще.

Источник: TG-канал
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