К S.T.A.L.K.E.R. 2 уже выходят патчи от фанатов

S.T.A.L.K.E.R. 2 еще не успела выйти, а игроки уже принялись ее доделывать. Разумеется, речь идет о слитой несколько месяцев назад альфа-версии, играть в которую можно, но с большим трудом.

Поэтому один из пользователей создал патч, который уменьшает количество вылетов и убирает водяные знаки. Разумеется, даже с патчем ранний билд не превращается в полноценный готовый проект, но жизнь тех, кто все-таки решил попробовать продолжение легендарной серии прямо сейчас, стала немного проще.