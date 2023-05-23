Качинский раскритиковал текущую систему проведения DPC-лиг

Профессиональный игрок в Dota 2 команды Wildcard Gaming Кирилл Sunlight Качинский высказался о формате Dota Pro Circuit-2023.

«Могу сказать, что текущая DPC-система — отстой. Вообще, хотелось бы, чтобы в лиге было шестнадцать команд вместо восьми. Пускай дивизионы будут объединены: более слабые команды стартуют в начале, а чуть позже в бой вступают сильные. Либо две групповые стадии сделать. Вроде бы появилось время для сторонних турниров, но, с другой стороны, матчей одновременно много и мало. Много, потому что два дивизиона, а мало, потому что сейчас очень много времени требуется для того, чтобы пробиться и поиграть с командами посильнее. А топовым коллективам мало матчей, чтобы разогнаться и что-то понять в игре», — цитирует Качинского Metaratings.ru.

По ходу DPC-2023 коллективы играют в своих регионах три цикла лиг, по итогам которых лучшие из них отбираются на мейджоры и зарабатывают DPC-поинты. После сыгранных лиг и мейджоров 12 команд, набравших больше всего очков рейтинга DPC, приглашаются на The International 12.