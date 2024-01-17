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Сегодня, 21:50

Дизайн не поменялся? Samsung показала смартфоны Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Ultra

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото John Kim/CNET
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Сегодня Samsung провел презентацию долгожданной линейки флагманских смартфонов Galaxy S24 AI. Выглядят новые телефоны вполне солидно, продолжая следовать минималистичным традициям современного дизайна — и не так сильно отличаясь от предыдущего поколения.

Фото John Kim/CNET

Главными особенностями свежей модели стал не дизайн, который по сравнению с прошлогодней моделью не изменился, а система на основе искусственного интеллекта вроде автоматического перевода голоса и текста, редактирования фото и интеграции с интерфейсом Android Auto. Кроме того, Samsung в сотрудничестве с Google представили новую технологию поиска объектов с фотографий.

Все преимущества новых смартфонов Samsung Galaxy S24

— Появилась новая функция кругового поиска. Это что-то вроде Google Lens, за исключением того, что вы можете искать объекты на фотографиях, просто обводя их, а не делая снимок заново. Просто откройте изображение, удерживайте кнопку «Домой» и обведите объект, который вы хотите найти.

— Новая функция Samsung Chat Assist позволяет переводить сообщения и переписывать их перед отправкой в четырех доступных стилях: в деловом, повседневном, вежливом и для соцсетей.

Фото Samsung

— Искуственный интеллект сможет убирать блики и отражения, править заваленный горизонт и дорисовывать фотографию, если надо ее расширить.

— Galaxy S24 Ultra имеет более яркий экран, чем его предшественник.

— Дизайн смартфонов остался тем же, но корпус устройств сделан из титана.

— Galaxy S24 Ultra оснащен новой 50-мегапиксельной телеобъективной камерой, которая заменяет одну из 10-мегапиксельных камер с зумом на Galaxy S23 Ultra. В остальном аппаратная часть камеры S24 Ultra практически такая же: она состоит из 200-мегапиксельной основной камеры, 10-мегапиксельной телеобъективной камеры с 3-кратным оптическим зумом (в дополнение к 50-мегапиксельной 5-кратной телеобъективной камере) и 12-мегапиксельной сверхширокополосной камеры.

Это означает, что S24 Ultra предлагает 5-кратный оптический зум по сравнению с 10-кратным оптическим зумом в Samsung S23 Ultra. Это решение Samsung приняла после того, как обнаружила, что многие предпочитают увеличивать изображение в 5 раз, а не в 10 раз.

— В новом S24 Ultra сохранена ручка S Pen, которую можно держать под рукой для использования новой функции кругового поиска.

Источник: YouTube
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