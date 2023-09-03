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Сегодня, 14:06

Какие видеокарты вытягивают Starfield в 60 FPS? Таких не очень много

Богдан Виноградов
Корреспондент
Starfield.
Фото Bethesda Softworks
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
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Starfield протестировали на двух десятках видеокарт — от уже почтенной GeForce GTX 1070 до GeForce RTX 4090 с 24 гигабайтами памяти.

Результаты неутешительные — чтобы комфортно играть в 60 FPS с высокими настройками, понадобится видеокарта не слабее GeForce RTX 4060 Ti. И это, если что, при начальном разрешении в 1080.

На средние настройки в таком же разрешении хватит и AMD Radeon RX 7600. А вот чтобы поиграть «на ультрах» и в разрешении 4К, не обойтись без RTX 4090 или AMD Radeon RX 7900 XTX — даже RTX 4080 уже не вытягивает 60 FPS.

Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.
Тестирование Starfield.

Ранее мы рассказывали о том, что не все игроки оценили Starfield положительно.

Starfield. На Reddit считают, что Starfield — это шаг назад

Источник: YouTube
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