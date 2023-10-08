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Не так давно ультрареалистичный шутер Lost Fragment наделал немало шума — геймплей выглядел настолько реалистично, что его можно было перепутать с «живой» видеозаписью.
Но не менее удивительно то, что нечто подобное удалось сделать на базе Fortnite. Речь идет о редакторе UEFN — довольно мощном инструменте, позволяющем значительно менять визуальную часть игры.
Этим и воспользовался пользователь Twitter под ником Abush60. Он показал результат работы над картой для Fortnite, превращающей игру в подобие Unrecord. Конечно, точно такого же уровня графики достичь не удалось, но на фоне оригинала выглядит все равно весьма впечатляюще.
Карта находится в разработке и пока ее дата выхода неизвестна.