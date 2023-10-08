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Сегодня, 21:24

Карта из редактора Fortnite поражает графикой — больше никакой мультяшности

Богдан Виноградов
Корреспондент
Пример возможностей редактора UEFN.
Фото Epic Games.
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Не так давно ультрареалистичный шутер Lost Fragment наделал немало шума — геймплей выглядел настолько реалистично, что его можно было перепутать с «живой» видеозаписью.

Lost Fragment. Будущее уже здесь — графика в игре Lost Fragment почти неотличима от реальной жизни

Но не менее удивительно то, что нечто подобное удалось сделать на базе Fortnite. Речь идет о редакторе UEFN — довольно мощном инструменте, позволяющем значительно менять визуальную часть игры.

Этим и воспользовался пользователь Twitter под ником Abush60. Он показал результат работы над картой для Fortnite, превращающей игру в подобие Unrecord. Конечно, точно такого же уровня графики достичь не удалось, но на фоне оригинала выглядит все равно весьма впечатляюще.

Bright Memory: Infinite. «Лучшую графику в мире» сделали за два часа на Unreal Engine 5

Карта находится в разработке и пока ее дата выхода неизвестна.

Источник: VK
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