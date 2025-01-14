Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Техно

Сегодня, 11:50

Каждый второй сотрудник NVIDIA заработал больше 25 миллионов долларов

Евгения Воскресенская
Фото YouTube-канал NVIDIA
Telegram Дзен

Работа в NVIDIA превратила многих сотрудников компании в долларовых миллионеров. Сообщается, что каждый второй работник может похвастаться состоянием в 25 миллионов, а всего количество миллионеров приближается к 80 процентам.

Дженсен Хуанг, глава NVIDIA. Слабее RTX 4090? Какой вышла видеокарта GeForce RTX 5080

А все благодаря сильно подскочившим в цене акциям, которые сотрудники приобретают со скидкой, — за последние годы они выросли на 3776 процентов. С другой стороны, в жертву золотому тельцу приносится личная жизнь сотрудников: семидневная рабочая неделя и переработки по ночам — привычное дело для NVIDIA.

Источник: iXBT
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Девятилетний российский шахматист установил мировой рекорд
В Москве началась церемония прощания с народной артисткой РФ Добровольской
Вильфанд пообещал теплую погоду в России до конца января
Звезда «Динамо» отказывается возвращаться в Россию. Трансферные слухи РПЛ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Сегодня
Вчера
Неделя