KENSI назвал фаворитов Challengers Stage на IEM Rio Major 2022

Профессиональный игрок по CS:GO Александр KENSI Гуркин назвал главного фаворита на Challengers Stage.

«Для меня есть несколько главных фаворитов Challengers Stage на IEM Rio Major 2022. Это Cloud9, Team Vitality и OutSiders. Если эти команды будут играть в свою игру, то для них это будет легкий проход в основную стадию со счетом 3-0 или 3-1», — цитирует Гуркина Cybersport.Metaratings.ru.

Challengers Stage состоится с 31 октября по 5 ноября в Рио-де-Жанейро. 16 команд разыграют 8 слотов за проход в основную стадию на IEM Rio Major 2022.